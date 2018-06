MORRISBURG, Ont. — Le Bureau de la sécurité des transports (BST) a ouvert une enquête après qu’un pétrolier transportant du pétrole raffiné s’est échoué sur les berges du fleuve Saint-Laurent, le mois dernier à Morrisburg, en Ontario.

Dans un communiqué publié vendredi, le BST annonce qu’il envoie des enquêteurs à Port Weller pour recueillir des informations et évaluer l’événement entourant l’échouement du Chem Norma, survenu le 29 mai dernier.

La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent assure qu’aucun polluant n’a été déversé dans le secteur du naufrage en date du 3 juin, au moment où le navire-citerne a été libéré de la berge.

Selon la corporation, Environnement Canada et le ministère de l’Environnement de l’Ontario ont supervisé les opérations de remise à l’eau du Chem Norma embourbé à environ 75 kilomètres au sud-est d’Ottawa.

Le navire-citerne va devoir être inspecté afin de s’assurer qu’il est en état de reprendre ses opérations.

Le BST est une agence gouvernementale fédérale indépendante qui mène des enquêtes dans le but de promouvoir la sécurité des transports et non pas de cibler des responsables.