MONTRÉAL — Un membre du comité des retraités de l’information de La Presse qui avait fait part de ses inquiétudes sur le changement de statut du quotidien montréalais persiste et signe.

Après avoir signalé son intention de démissionner, comme le lui avait demandé le président du Syndicat des travailleurs de l’information, Maurice Jannard a finalement annoncé qu’il comptait garder son poste pour «défendre les retraités».

Jeudi, lors d’entrevues accordées à différents médias, dont La Presse canadienne, M. Jannard, avait dit être inquiet du sort du régime de retraite de La Presse.

Monique Prince, la présidente du comité, Travailleurs retraités de l’information de La Presse (TRIP), avait quelque temps plus tard désavoué son membre, affirmant qu’il avait parlé à titre personnel seulement. Le TRIP appuie le changement de statut de La Presse, avait-elle ajouté.

En entrevue vendredi, Charles Côté, le président du Syndicat des travailleurs de l’information, a accusé M. Jannard d’avoir répandu «des faussetés» sur l’état de la caisse de retraite et a réclamé sa démission.

Joint par La Presse canadienne en début d’après-midi, M. Jannard comptait quitter son poste, mais il a plus tard changé d’idée, se sentant insulté par les propos de M. Côté.

MM. Côté et Jannard ne s’entendent pas sur l’état de la caisse de retraite. M. Côté dit qu’elle est déficitaire, alors que M. Jannard maintient qu’elle est excédentaire.

M. Jannard s’inquiète de ce que fera Power Corporation de ce qu’il considère comme un excédent. M. Côté soutient toutefois que Power Corporation ne pourrait s’approprier d’un potentiel excédent.

«Ces deux informations-là ont pour résultat de répandre inutilement de l’inquiétude parmi les 11 000 quelques retraités», a déploré Charles Côté.

«Je suis désolé de voir mon collègue être dans l’erreur comme ça, c’est écrit noir sur blanc», a rétorqué M. Jannard.

Vote à Québec

Les élus québécois doivent décider s’ils autorisent ou non le changement de statut de La Presse, qui souhaite devenir un organisme à but non lucratif (OBNL). Le temps presse, toutefois, parce que les travaux de l’Assemblée nationale se terminent le 15 juin.

Pour accélérer les procédures, La Presse a besoin de l’appui unanime des élus. Or, la députée indépendante Martine Ouellet a menacé d’apposer son veto, jeudi, justement concernant la gestion du régime de retraite.

«Pour l’instant, je n’ai pas suffisamment d’informations pour être d’accord avec le projet de loi», a-t-elle dit.

Interrogé sur le débat à Québec, M. Côté a demandé aux élus de «baser leur décision sur le sujet du projet de loi» et de ne pas «chercher des prétextes à gauche et à droite» pour empêcher l’adoption du projet de loi.