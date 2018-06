QUÉBEC — Convaincre les dirigeants du G7 d’agir pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes chez eux et sur le reste de la planète, c’est la mission de l’ambassadrice du Canada en France, Isabelle Hudon, qui rencontrera samedi matin les dirigeants de ces sept pays industrialisés à La Malbaie.

«Notre première attente, c’est que les sept leaders soient là, a-t-elle confié en entrevue. Ce petit-déjeuner n’est pas nécessairement obligatoire à l’agenda et je souhaite vivement que les sept leaders soient là.»

Mme Hudon copréside, avec la philanthrope Melinda Gates, le conseil consultatif sur l’égalité des sexes créé par le gouvernement Trudeau pour le sommet du G7. Ce conseil formé de 21 femmes provenant d’un peu partout dans le monde, dont la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, et l’activiste pakistanaise Malala Yousafzai, a émis une série de recommandations divisée en trois volets: sécurité, santé et éducation.

«Dans le cadre du G7, c’est la première fois que toute la question de l’égalité des sexes est autant discutée de façon aussi prioritaire», a constaté Isabelle Hudon.

«Ma deuxième attente, c’est qu’on ait une écoute très attentive sur cet enjeu et je me croise les doigts pour qu’il y ait une annonce reliée à l’un ou l’autre des chapitres qu’on a travaillés par rapport aux recommandations», a-t-elle ajouté.

Le conseil demande, entre autres, aux sept dirigeants de consacrer 0,7 pour cent de leur revenu national brut à l’aide au développement et le cinquième de cette somme à la promotion des droits et de l’autonomie des filles et des femmes ainsi que de l’égalité entre les sexes.

Il leur suggèrent également de soutenir l’éducation primaire et secondaire dans les pays en développement pour que les filles obtiennent au moins 12 ans de scolarité gratuite.

Le déjeuner sur l’égalité des sexes est optionnel pour les dirigeants, mais Mme Hudon espère que les sept y assisteront. Le président américain Donald Trump quittera le sommet plus tôt que prévu, mais devrait participer à la présentation, selon plusieurs médias américains.