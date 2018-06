MONTRÉAL — Alors que la «belle saison» semble s’installer, Environnement Canada lance la Semaine de sensibilisation à la sécurité en cas de foudre.

Chaque année, au Canada, la foudre tue en moyenne 10 personnes et en blesse plus de 160 autres.

Environnement Canada veut diminuer les risques liées à la foudre, précisant que les blessures et décès peuvent être évités en sachant reconnaître le bon moment d’agir et prendre les mesures qui s’imposent.

De nombreux orages se forment et sévissent entre 13h et 19h. En planifiant les activités extérieures le matin ou en soirée, la plupart des dangers associés à la foudre peuvent donc être évités, notamment dans les parcs, sur les terrains de golf, sur les routes, sur les chantiers de construction, dans le domaine agricole et en forêt.

Des nuages sombres et un accroissement de la vitesse du vent sont des signes avant-coureurs d’un orage. Lorsque le bruit du tonnerre se fait entendre, la foudre est assez proche pour frapper et il est temps de chercher immédiatement un abri dans un bâtiment fermé ou un véhicule à toit métallique. Ne jamais s’abriter sous un arbre.

La Carte canadienne du risque de foudre d’Environnement Canada constitue l’un des moyens de suivre les orages. Des mises à jour y sont apportées toutes les 10 minutes et sont préparées à l’aide d’observations récentes.