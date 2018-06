MONTRÉAL — Une cycliste de 30 ans est décédée lundi matin dans le quartier Rosemont, à Montréal, après une collision avec un camion-benne.

L’accident est survenu vers 7 h 30 à l’intersection de la rue Saint-Zotique et de la 19e Avenue, indique Benoit Boisselle, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Selon un témoin, la cycliste et le camion circulaient en direction est sur la rue Saint-Zotique.

Pour une raison encore inconnue, la cycliste aurait fait un virage vers le sud sur la 19e Avenue.

Elle aurait alors percuté le camion. Le décès de la victime a été constaté sur les lieux du drame.

Le conducteur du camion, un homme de 52 ans, a été conduit dans un centre hospitalier pour traiter un choc nerveux.

Une investigation menée par la section d’enquête sur les collisions du SPVM a été ouverte.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a réagi en milieu d’après-midi. En point de presse, elle a souligné que des aménagements (une piste cyclable non protégée) existent à l’endroit où est survenu l’accident.

«On va voir le rapport complet et s’il y a des éléments qu’on peut mettre en place pour encore plus sécuriser, on va le faire», a-t-elle assuré.

«J’appelle autant les cyclistes que les automobilistes, que les conducteurs de camion à être vigilants.»