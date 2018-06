OTTAWA — La candidature de Michaëlle Jean pour un second mandat à la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) inspire moyennement le président du Sénégal, Macky Sall, dont le pays était l’hôte du sommet lors duquel la Canadienne a été élue, en 2014.

Lors d’une rencontre bilatérale avec le premier ministre Justin Trudeau, dimanche, à Québec, le dirigeant sénégalais a exprimé un appui pour le moins timide à l’ancienne gouverneure générale du Canada, disant que sa candidature pour un second mandat «ne nous gêne pas» avant d’exprimer le souhait d’en discuter «de façon moins publique».

Son hôte, qui avait pris la parole en premier en ouverture de rencontre, alors que les caméras étaient dans la salle, avait pris les devants en lui soulignant que «comme vous le savez, le Canada appuie la reconduction de Michaëlle Jean comme secrétaire générale de la Francophonie».

Un peu plus tard, Justin Trudeau avait à l’horaire une rencontre avec le président du Rwanda, Paul Kagame, dont la ministre des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo, tentera selon toute vraisemblance de déloger Michaëlle Jean — ce qu’elle fera avec un appui de taille, soit celui du président français, Emmanuel Macron.

Au début de leur entretien, ni l’un ni l’autre n’a mentionné le thème de la francophonie lors de la brève allocution qu’ils ont faite — en anglais seulement — devant les représentants des médias admis dans la salle.

Dans le compte rendu fourni par le bureau de Justin Trudeau , il est cependant mentionné que les deux dirigeants ont «parlé de la Francophonie et de son rôle dans le rayonnement de la langue française et de la culture française» et que le premier ministre canadien «a réitéré son ferme soutien à l’égard de la réélection de Michaëlle Jean».

Le gouvernement Trudeau se range derrière la candidature de la Canadienne malgré les controverses liées à certaines dépenses jugées excessives par certains. L’opposition conservatrice est en désaccord avec cet appui et a demandé aux libéraux de larguer Michaëlle Jean, devenue, selon le député Gérard Deltell, «un embarras».

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a lui aussi signalé, fin mai, qu’il misait sur Michaëlle Jean. Il est d’avis que «les remarques sur la question de l’administration» de l’OIF «ont été entendues» et que celle qui en tient actuellement les rênes «a l’intention de présenter un plan au prochain sommet de la Francophonie à Erevan».

Le mandat de la Canadienne née à Port-au-Prince, en Haïti, vient à échéance dans quatre mois. L’élection pour le poste de secrétaire général aura lieu dans la capitale arménienne, les 11 et 12 octobre. La lutte est déjà bien entamée, et Michaëlle Jean a infligé, la semaine dernière, un crochet aux médias qui ont publié des reportages sur ses dépenses à l’OIF.

Elle a publié une lettre ouverte dans laquelle elle accuse certaines organisations médiatiques, qui seraient d’après elle mues par des intérêts partisans et idéologiques, de mener contre elle une campagne de salissage. Elle ne les identifie pas, mais l’ancienne journaliste cible clairement les médias de Québecor, qui ont consacré une série de reportages à ses dépenses.