TORONTO — Starbucks fermera quelque 1100 établissements canadiens, ce lundi en fin d’après-midi, afin d’offrir à ses employés une formation sur le racisme et l’inclusion.

Dans une lettre à la clientèle, le président de Starbucks Canada, Michael Conway, affirme que l’atelier permettra le partage d’expériences, l’écoute d’experts, la réflexion sur les inégalités de notre société et une discussion sur comment les employés peuvent contribuer à créer un environnement où tous se sentent acceptés.

Cette formation survient après que l’entreprise de Seattle se soit publiquement excusée pour l’arrestation de deux Afro-Américains à qui l’on avait refusé l’accès aux toilettes d’un café Starbucks de Philadelphie.

Dans sa missive, M. Conway parle d’un incident «répréhensible» et dit que la formation n’est pas simplement liée à l’incident de Philadelphie. Il dit que c’est une question d’humanité et de s’assurer que tous ses clients se sentent en sécurité et bienvenus.

Les séances de formation doivent débuter à 15h dans les cafés Starbucks du Canada.

À la fin mai, 8000 établissements américains avaient aussi été fermés durant un après-midi pour la même raison.