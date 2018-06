Le gouvernement fédéral a annoncé lundi un financement de 40G$ pour les dix prochaines années afin de réduire l’itinérance chronique de moitié partout au pays. Montréal bénéficiera de 100M$ sur cette même période.

Attendue depuis plusieurs mois par de nombreux organismes de lutte contre l’itinérance, cette annonce vient rassurer le milieu et fournir un financement conséquent plus souple qu’auparavant, soutient le président du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), Pierre Gaudreau.

«Ce qui est atteint aujourd’hui avec cette annonce, c’est qu’Ottawa est en phase avec l’orientation de Québec et de Montréal. À partir du 1er avril prochain, ça va aider à ce qu’il y ait davantage de logements, de ressources en hébergement et de travail mené dans les ressources, dans la rue pour prévenir et réduire l’itinérance», s’est-t-il réjoui.

Ce financement, étalé sur 10 ans, est le principal levier d’action au Canada pour réduire l’itinérance. Longtemps critiqué par plusieurs organismes à cause de son attachement à financer davantage les projets de logement que la prévention par exemple, l’accent a été mis cette année sur une multitude d’approches, accordant alors plus de flexibilité aux organismes.

Plus de détails suivront.