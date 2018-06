MONTRÉAL — Québec épaulera les plus petits joueurs de l’industrie de l’aluminium et de l’acier visés par les droits tarifaires aux États-Unis en débloquant une première tranche de 100 millions $ en garanties de prêt.

La ministre de l’Économie, Dominique Anglade, en a fait l’annonce, lundi après-midi, au terme d’une rencontre à Montréal avec des acteurs de l’industrie ainsi que des représentants syndicaux, patronaux et des municipalités.

Le Canada, le Mexique et l’Europe ne seront plus exemptés des droits d’importation de 25 pour cent sur l’acier et de 10 pour cent sur l’aluminium qui avaient été imposés pour la première fois en mars. Ottawa a répliqué en imposant des surtaxes sur des importations d’acier, d’aluminium et d’autres produits importés des États-Unis pouvant atteindre 16,6 milliards $ à compter du 1er juillet.

Contrairement aux producteurs primaires comme Rio Tinto, Alcoa et Aluminerie Alouette — qui exploitent neuf alumineries au Québec — les plus petits transformateurs n’ont pas tous les reins suffisamment solides pour absorber le tarif de 10 pour cent.

Certaines petites et moyennes entreprises (PME) spécialisées dans la transformation affirment que des clients américains ont déjà prévenu qu’ils n’allaient pas assumer la facture supplémentaire découlant de la surtaxe.

Selon l’Institut de la statistique du Québec, de 2016 à 2017, les exportations québécoises d’aluminium ont bondi de 27 pour cent pour s’établir à 6,1 milliards $ — un sommet en près de 10 ans.

Le gouvernement Trudeau a déjà fait savoir la semaine dernière qu’il comptait analyser les effets de cette nouvelle dispute commerciale afin de déterminer quelle forme d’aide est la plus adéquate pour l’industrie.