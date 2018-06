Le premier ministre Philippe Couillard nie avoir fait une annonce électoraliste en dévoilant en grande pompe à Montréal, mardi, la nouvelle politique culturelle de son gouvernement à quelques mois des élections.

Devant une centaine de représentants d’organismes culturels, la ministre de la Culture et des Communications Marie Montpetit et le premier ministre Couillard ont annoncé que le gouvernement investirait plus de 600M$ dans le cadre de cette nouvelle politique, qui vise à mieux faire rayonner la culture québécoise et à protéger davantage les artistes du milieu.

La ministre a été chaudement applaudie à la fin de son discours, dans lequel elle s’est notamment engagée à verser plusieurs millions de dollars à des organismes culturels et à investir 168,2M$ pour aider les acteurs du milieu culturel dans leur virage numérique — ce qui comprend une enveloppe de 13,7M$ qui servira à augmenter la part de contenu francophone dans les plateformes numériques culturelles.

Les grandes lignes de cette politique avaient été révélées par La Presse canadienne, dimanche, et les partis d’opposition avaient rapidement critiqué le gouvernement d’avoir attendu seulement quelques mois avant les élections pour annoncer cette politique revendiquée depuis longtemps par les artistes.

Le premier ministre Couillard s’est bien défendu d’avoir choisi son moment, arguant que la politique était le résultat d’un travail qui a duré deux ans.

Du même souffle, il en a toutefois profité pour décocher une flèche à ses adversaires, qui selon lui, parlent peu de culture. La ministre Montpetit a d’ailleurs affirmé lors de son discours qu’aucun autre parti que le sien n’en avait fait autant pour défendre la langue française et la culture québécoise.

Le premier ministre Couillard a insisté sur ce message lorsqu’il a répondu aux questions des journalistes.

«Ça commence à être le temps qu’on le dise haut et fort. Je suis très fier d’appartenir à une formation politique qui a été aux premières loges du développement culturel du Québec dès le début du ministère. Ça doit se dire. Et les gens du milieu culturel le savent», a-t-il soutenu.

«Un premier ministre du Québec doit parler de culture, moi j’en parle depuis 2014, j’agis depuis 2014. Faites le relevé de ce qui s’est dit en culture parmi nos opposants», a-t-il ajouté.

Cette politique doit s’étaler jusqu’en 2023, mais on ne sait pas si elle sera effectivement en place jusqu’à ce moment, puisqu’il pourrait y avoir un changement de gouvernement en octobre prochain.

La politique culturelle 2018-2023, en bref: