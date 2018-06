MONTRÉAL — Le Centre de recherche du CHUM s’est doté d’une nouvelle arme, la seule du genre au Canada, pour poursuivre sa marche sur le sentier de la guerre contre le cancer.

L’appareil en question, un trieur de cellules à système fermé, permettra de lancer une démarche de recherche clinique basée sur l’usage des tumeurs cancéreuses elles-mêmes pour combattre le cancer.

Cette forme d’immunothérapie est déjà utilisée dans certains cas, mais aucune technique utilisée jusqu’ici ne permet de l’exploiter à son plein potentiel, ce que le trieur de cellules devrait permettre d’accomplir.

Les recherches ont en effet permis de découvrir que certains lymphocytes T, des cellules du système immunitaire qui attaquent les tumeurs cancéreuses, sont capables de les combattre de manière plus efficace que d’autres, mais ils ne sont généralement pas assez nombreux pour vaincre un cancer.

Sans cet appareil, il n’est pas possible de séparer les cellules qui sont les plus efficaces contre le cancer des autres. Le traitement d’immunothérapie actuel, qui implique d’extraire et de cultiver et de réinjecter aux patients tous les lymphocytes T sans discernement donne des résultats prometteurs, mais le processus est laborieux et approximatif.

Le trieur de cellules permettra aux chercheurs d’isoler les lymphocytes T les plus efficaces, de les multiplier en incubateur et de les utiliser de manière concentrée, ce qui représente une arme au potentiel redoutable dans ce combat pour la vie.

L’acquisition de l’appareil de 500 000 $ est le début d’une démarche de recherche qui doit mener à des essais cliniques dans environ un an, d’abord avec des cas de mélanomes malins. Les chercheurs entendent greffer au protocole de recherche une série de cancers solides, comme ceux des poumons, du foie, des reins et ainsi de suite.

Si tout se passe bien, l’appareil pourrait devenir un outil clinique régulier pour l’immunothérapie d’ici 5 à 10 ans.

Il n’y a à travers le monde que 20 de ces appareils, qui sont tous dédiés à différents projets de recherche et ce, dans plusieurs domaines autres que la cancérologie.