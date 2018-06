LONGUEUIL, Qc — Dix-sept personnes ont été arrêtées au lever du jour mercredi dans des résidences de plusieurs municipalités de la région de Montréal, lors d’une opération de lutte au trafic de stupéfiants.

Quelque 150 agents de divers corps de police ont participé à l’opération à Longueuil, Brossard, Repentigny, Mascouche et Saint-Roch-de-Richelieu.

Les suspects arrêtés sont 13 hommes et quatre femmes âgés entre 19 et 41 ans. Ils auraient participé à du trafic de cannabis et de cocaïne en collaboration avec des membres du crime organisé.

La tête dirigeante du réseau de présumés trafiquants ferait partie des personnes arrêtées.