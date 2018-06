MONTRÉAL — Le Programme de remboursement volontaire (PRV) de l’argent de la corruption offert pour obtenir des contrats publics a permis au gouvernement de conclure des ententes de règlement de près de 95 millions $ avec 31 individus et entreprises.

Quelque 75 millions $ ont déjà été remboursés, peut-on lire dans le rapport dévoilé mercredi.

Le programme a été mis sur pied en 2015 dans la foulée des travaux de la Commission Charbonneau qui avait pour mission d’enquêter sur l’industrie de la construction.

Son but est de permettre aux entreprises de rembourser toutes les sommes facturées en trop au cours des 20 dernières années — par l’utilisation de pots-de-vin, de fraude, de collusion ou d’ententes de répartition des contrats — aux municipalités, aux commissions scolaires, aux ministères et agences de l’État québécois. Il ne vise pas les contrats octroyés par le gouvernement fédéral.

La ministre de la Justice Stéphanie Vallée a indiqué mercredi que des ententes ont été conclues avec 31 participants — dont SNC-Lavalin, Cima +, et Dessau — et qu’elles visent 32 organismes, dont la majorité sont des villes. On trouve aussi dans la liste le ministère des Transports du Québec qui a récupéré des sommes non précisées.

En contrepartie d’un remboursement, les participants au PVR ont pu obtenir une quittance. Parmi les participants au programme, 19 n’ont toutefois pas réussi à conclure d’entente.

Le montant global des règlements se situe plus précisément à 94 754 635,46 $ et le total perçu au 31 mars 2018 était de 75 513 044,42 $. Certaines ententes prévoient des modalités de paiement qui peuvent s’étendre jusqu’à cinq ans.

Les négociations se sont déroulées sous la direction de l’ex-juge en chef de la Cour supérieure, François Rolland.

Le programme est à coût nul pour les contribuables: il s’autofinance, car une somme forfaitaire de 10 pour cent du montant du règlement est payée par l’entreprise qui rembourse.

«Le Programme de remboursement volontaire a atteint son objectif: récupérer en amont des procédures judiciaires, au nom des contribuables, une partie des deniers publics que l’Administration avait payés en trop», a dit dans un communiqué la ministre Vallée.

«Ce programme novateur favorisait la résolution des différends plutôt que la confrontation et la judiciarisation des dossiers. Il nous a ainsi permis de récupérer en deux ans des sommes importantes à coût nul pour les contribuables, et ce, sans encombrer les tribunaux.»

Le PRV a été en vigueur du 2 novembre 2015 au 15 décembre 2017.