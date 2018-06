MONTRÉAL — Le Groupe Cirque du Soleil a annoncé jeudi l’ouverture de centres de divertissement familial dans des emplacements de commerce de détail.

Les nouveaux centres intérieurs seront installés dans des espaces immersifs de près de 2200 m2.

Ils offriront des activités acrobatiques et artistiques inspirées du Cirque du Soleil variant du saut à l’élastique au parkour aérien, du fil de fer au trampoline, ou encore de la confection de masques artistiques, de la jonglerie, des arts du cirque, de la danse et bien plus.

Le tout premier centre intérieur de divertissement familial CREACTIVE ouvrira ses portes en septembre 2019 dans la banlieue de Toronto.

Le Groupe Cirque du Soleil est actuellement en discussion avec Ivanhoé Cambridge pour d’autres emplacements au Canada, ainsi qu’avec d’autres partenaires pour les marchés internationaux.

Ce projet s’inspire des installations actuellement offertes aux destinations Club Med de Punta Cana, en République dominicaine, et d’Opio, en France.