MONTRÉAL — Les Canadiens sont préoccupés par les fausses nouvelles et font de plus en plus confiance aux nouvelles provenant de sources fiables.

Les données canadiennes du Digital News Report 2018, une vaste enquête internationale menée annuellement par le Reuters Institute, montrent que 60 pour cent des Canadiens se disent préoccupés par «ce qui est vrai et ce qui est faux» sur le web.

En contrepartie, l’enquête fait état d’une augmentation importante de la confiance face aux nouvelles, la proportion de répondants canadiens accordant cette confiance étant passée de 49 pour cent en 2017 à 58 pour cent cette année.

À l’opposé, seulement 21 pour cent des Canadiens font confiance aux nouvelles obtenues sur les réseaux sociaux.

Parallèlement, l’utilisation du réseau social Facebook comme source d’information par les Canadiens a diminué de manière significative, passant de 46 pour cent des répondants en 2016 à 38 pour cent cette année, un recul de 8 pour cent.

Les données canadiennes — compilées par le Centre d’études sur les médias (l’Université Laval) — montrent que Facebook est plus populaire comme source d’information chez les francophones (48 pour cent s’en servent à cette fin), mais que ceux-ci sont aussi de plus en plus nombreux à lui donner un «pouce en bas», puisqu’il s’agit là aussi d’une baisse de 7 pour cent par rapport à 2016.

Sources crédibles

Chez les francophones, la Société Radio-Canada remporte la palme avec une cote de confiance de 7,87 sur une échelle de 10. La société d’État est suivie de La Presse (7,59) et de La Presse canadienne (7,48).

L’agence de presse est suivie par Le Devoir et TVA Nouvelles (ex aequo en 4e position avec 7,42) et L’actualité (7,22).

Fait à noter, les médias francophones occupant les six premières places de ce palmarès de confiance obtiennent tous un score supérieur à celui de CTV (7,21), qui vient en tête du palmarès canadien du côté anglophone, tout juste devant la CBC (7,17).

Financement difficile

Alors que le quotidien La Presse est à redéfinir son modèle d’affaires afin d’ajouter la philanthropie à ses sources de revenus, l’enquête démontre que moins d’un Canadien sur cinq (18 pour cent) serait prêt à faire un don à une entreprise de presse qu’il apprécie.

La différence culturelle largement documentée entre les Québécois et le reste du Canada en matière de philanthropie se manifeste également face aux médias, mais de façon peu significative, alors que la fibre de la générosité médiatique se manifeste chez 19 pour cent des anglophones, comparativement à 14 pour cent des francophones.

Ce pourcentage fait toutefois un bond marqué au sein des lecteurs de La Presse, dont 21 pour cent se disent prêts à soutenir le futur organisme à but non lucratif.

Par contre, un des éléments de l’enquête donne raison aux dirigeants du quotidien, qui affirment ne pouvoir imposer un prix d’abonnement dans le marché actuel.

Seulement 9 pour cent des Canadiens déclarent avoir payé pour de l’information en ligne (8 pour cent chez les francophones et 10 pour cent chez les anglophones).

Quant à ceux qui n’ont pas payé pour de l’information en ligne, seulement 20 pour cent croient qu’ils pourraient le faire dans la prochaine année. Pourtant, près d’un Canadien sur trois (30 pour cent) n’a pas hésité à payer pour un journal papier dans la semaine précédant l’enquête.

L’enquête du Reuters Institute for the Study of Journalism (Université d’Oxford) a été réalisée auprès de 74 000 répondants dans 37 pays en 2018. Le volet canadien a été mené par le Centre d’études sur les médias (Université Laval) entre le 23 janvier et le 12 février 2018 auprès de 1590 répondants anglophones et 1010 répondants francophones.

—

Palmarès des cotes de confiance

ICI Radio-Canada Info/ICI RDI 7.87

La Presse 7.59

La Presse Canadienne 7.48

Le Devoir 7.42

TVA Nouvelles/LCN 7.42

L’Actualité 7.22

TV5 Nouvelles 7.13

Journal de Montréal ou Québec 6.97

24 Heures 6.77

Canoe.ca 6.64