MONTRÉAL — Un jeune homme est mort vendredi avant-midi après avoir été retrouvé inanimé dans une tente du festival musical Rockfest qui se déroule à Montebello, en Outaouais.

Un appel d’urgence a été fait vers 8h après que le corps de l’homme 25 ans eut été retrouvé en arrêt respiratoire.

Selon Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), les premiers répondants ont pratiqué des manoeuvres de réanimation avant d’amener le jeune homme au centre hospitalier le plus près. Son état était alors jugé critique, mais son décès a malheureusement été constaté un peu plus tard.

Le sergent Bibeau affirme qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer la cause exacte de ce décès. Il précise que l’abus possible d’alcool ou de drogue figure parmi les hypothèses qui seront évaluées, mais qu’aucune cause criminelle ne semble responsable de cette mort.

En début d’après-midi vendredi, les organisateurs du Rockfest ont réagi sur leur page Facebook. Selon la publication, l’équipe de premiers soins est rapidement intervenue auprès du jeune homme. Ils soulignent que leurs pensées accompagnent la famille et les proches de ce festivalier en ce moment difficile.

Le Rockfest est reconnu comme étant le plus important festival de musique rock au Canada. Sa 13e édition se poursuit jusqu’à samedi.