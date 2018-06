OTTAWA — Tous les travaux en cours à la Chambre des communes ont été suspendus jusqu’à la semaine prochaine parce que les députés ont dû passer toute la nuit et la matinée à voter.

Les conservateurs ont provoqué un marathon de votes, jeudi soir. Une procédure stratégique pour ralentir les travaux et attirer l’attention sur leur demande au gouvernement Trudeau de rendre publics les coûts pour les contribuables de sa tarification du carbone.

Les députés ont commencé à voter sur plus de 200 dépenses soumises par les conservateurs à partir de 22 h 30, jeudi, et ont poursuivi la démarche toute la nuit jusqu’à plus de 10 heures vendredi matin.

Les conservateurs ont menacé d’étirer le supplice durant 25 heures, mais le manège n’aura finalement duré que 12 heures, doit juste assez pour forcer l’annulation des travaux de la journée de vendredi.

Selon les libéraux, l’obstruction du Parti conservateur ne visait pas réellement la tarification du carbone, mais plutôt à ralentir le processus d’adoption de la loi sur le cannabis et tout le reste des échéanciers du gouvernement.

La leader du gouvernement à la Chambre des communes, Bardish Chagger, soutient que la nuit de votes inutiles a empêché les élus de travailler sur des choses plus productives.