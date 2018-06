OTTAWA — Le chef conservateur Andrew Scheer a écrit une lettre au premier ministre Justin Trudeau lui demandant de présenter un plan concret pour remédier aux retards auxquels font face les immigrants ayant opté pour le processus officiel en raison de l’arrivée massive d’immigrants illégaux à la frontière.

La semaine dernière, M. Scheer et son porte-parole en matière de sécurité publique, Pierre Paul-Hus, s’étaient rendus à Saint-Bernard-de-Lacolle pour voir de près «l’épicentre de la crise à nos frontières», écrit-il dans la missive dont La Presse canadienne a obtenu copie.

La grande majorité des immigrants illégaux franchissent la frontière au désormais célèbre chemin Roxham.

Dans sa lettre, Andrew Scheer raconte aussi avoir rencontré d’autres immigrants et réfugiés qui prétendent que leurs amis et leurs familles ayant «demandé à venir au Canada légalement, par les voies appropriées» doivent attendre plus longtemps pour le traitement de leur demande en raison de l’afflux d’immigrants illégaux.

Il incite le premier ministre à agir pour que cessent «l’entrée illégale de migrants et la crise de sécurité publique à nos frontières», peut-on lire dans la missive officielle.

Selon le leader conservateur, les Canadiens se préoccupent des enjeux de sécurité créés par cette crise ainsi que des délais déraisonnables maintenant imposés à ceux qui veulent venir au Canada en respectant les règles.

Le bureau du premier ministre a dit ne pas avoir encore reçu la lettre et donc d’être dans l’impossibilité de la commenter.

Le cabinet du ministre de l’Immigration, Ahmed Hussen, n’a cependant pas mâché ses mots dans sa réaction aux propos de M. Scheer.

L’attaché de presse du ministre Hussen, Mathieu Genest, a répondu que les requêtes des demandeurs d’asile sont traitées par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, ce qui veut dire qu’il n’y a aucun impact sur le temps d’attente des demandes traitées de manière normale par le ministère de l’Immigration.

«Bien que cela ait été expliqué de nombreuses fois, les conservateurs continuent de propager de la désinformation pour monter les communautés les unes contre les autres. Si une séance d’information sur le système d’immigration peut aider M. Scheer, nous serions heureux d’en organiser une», a poursuivi M. Genest.

De nouvelles données dévoilées par le ministère démontrent que le nombre de migrants illégaux qui entrent au Québec a chuté de 28 pour cent en mai par rapport à avril, ce qui semble indiquer que les mesures mises en place par le gouvernement fonctionnent, a estimé Mathieu Genest.

L’attaché de presse a par ailleurs critiqué les allégations d’Andrew Scheer concernant le fait que les immigrants illégaux bénéficient d’un traitement plus rapide.

«Ils diabolisent des familles qui cherchent la sécurité et ils montent les communautés immigrantes les unes contre les autres. C’est non seulement irresponsable, mais c’est aussi dangereux», a dénoncé M. Genest.