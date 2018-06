Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Élection partielle

Une élection partielle se déroulera lundi dans la circonscription fédérale de Chicoutimi—Le Fjord afin de trouver un successeur au libéral Denis Lemieux, élu par une majorité de 600 votes en 2015. Il avait invoqué des raisons familiales pour justifier sa démission. Six candidats se font la lutte: Lina Boivin (PLC), Catherine Bouchard-Tremblay (Bloc québécois), Éric Dubois (NPD), Richard Martel (Parti conservateur), John Turmel (indépendant) et Lynda Youde (Parti Vert).

Observations sur la peine

Les observations sur peine d’Alexandre Bissonnette, qui a reconnu sa culpabilité dans l’attentat de la mosquée de Québec, se dérouleront de lundi à mercredi. Les parties discuteront notamment de l’article du Code criminel qui permet le cumul des peines pour meurtre.

Freeland et Couillard au CRIM

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, prononcera mercredi un discours portant sur «Le Canada dans un monde de changement» à la tribune du Conseil des relations internationales de Montréal. Le lendemain, ça sera au tour du premier ministre du Québec Philippe Couillard de venir discourir.

Fête nationale

La Fête nationale du Québec se déroule au cours du prochain week-end. Plusieurs activités et spectacles sont prévus au programme.

Repêchage LNH

La LNH tiendra son repêchage annuel vendredi et samedi. Le premier tour se déroulera vendredi à compter de 19 h, et les tours subséquents suivront le lendemain à compter de 10h. Le Canadien se prononcera au troisième rang au premier tour et compte quatre choix au deuxième tour.

Alouettes

Les Alouettes ouvrent leur saison locale en recevant vendredi les Blue Bombers de Winnipeg au stade Perceval-Molson.