HALIFAX — Le sous-marin NCSM Windsor, de la Marine royale canadienne, rentrera au Canada ce mercredi après avoir complété une mission outre-mer de cinq mois.

Le NCSM Windsor doit arriver au port de Halifax vers 9h00, heure de l’Atlantique.

En février dernier, le sous-marin de classe Victoria a entrepris une présence active dans la mer Méditerranée. Il devait prendre part à un important exercice de l’OTAN mais a été réaffecté à une mission de suivi de sous-marins russes dans l’Atlantique Nord.

Le capitaine Christopher Robinson, commandant de la force sous-marine canadienne, a affirmé que le NCSM Windsor était très bien équipé pour les missions de cette nature.

Lors de la cale sèche du sous-marin avant son départ pour cette mission, son sonar a été mis à niveau afin de permettre à l’équipage de repérer des objets à plus grande distance et de détecter les sons révélateurs des moteurs, même le bruit des roulements, des pompes à air et des moteurs hydrauliques.

Le NCSM Windsor dispose aussi d’un système d’autopilotage qui prend en charge des tâches comme le maintien de la profondeur.

Le NCSM Windsor a été mis en service par la Marine royale britannique en 1993. Il a été acquis plus tard par la Marine royale canadienne qui l’a mis en service en 2003.