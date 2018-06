PARIS — Une opération mondiale d’un mois contre le commerce illégal de la faune et du bois a permis la saisie de milliers d’animaux vivants et de tonnes de viande et d’ivoire, a annoncé mercredi l’agence de police internationale Interpol.

Des agents de bord qui transportaient des tortues dans leurs bagages et un chasseur qui affichait ses trophées illégaux sur les médias sociaux ont notamment été arrêtés. L’enquête a identifié quelque 1400 suspects à travers le monde, a dit Interpol.

L’opération baptisée «Thunderstorm» impliquait la police ainsi que des agents des douanes, de l’environnement, de la faune et des forêts dans 92 pays, selon le communiqué.

Les forces de l’ordre ont procédé à 1914 saisies d’une valeur de plusieurs millions de dollars.

Elles ont notamment mis la main sur 43 tonnes de viande sauvage — ours, éléphant, crocodile, baleine et zèbre —, 1,3 tonne d’ivoire d’éléphant, 27 000 reptiles, près de 4000 oiseaux, 48 primates, 14 grands félins et les carcasses de sept ours, dont deux ours polaires.

Plusieurs tonnes de bois ont également été saisies.

«Dans le cadre de cette opération, ces pays se sont concentrés au cours du mois de mai sur toutes sortes de crimes contre les espèces sauvages, qu’il s’agisse de plantes, d’animaux ou de bois, a déclaré Sheldon Jordan, le directeur de la Division de l’application de la loi sur la faune d’Environnement Canada pour la région de Québec. Les résultats ont été spectaculaires.»

Il a ajouté que la criminalité liée aux espèces sauvages est le quatrième plus grand crime en valeur au monde, avec une valeur estimée à plus de 150G$ par an.

Interpol a révélé que deux agents de bord arrêtés à Los Angeles avant de partir pour l’Asie avaient des tortues ponctuées dans leurs bagages. Les deux suspects ont été accusés de contrebande d’espèces protégées.

Les autorités canadiennes ont intercepté un conteneur qui cachait 18 tonnes de chair d’anguille en provenance d’Asie.

L’opération a permis de saisir huit tonnes d’écailles de pangolin à travers le monde, dont la moitié par les autorités maritimes vietnamiennes à bord d’un navire arrivant du Congo.

Le pangolin, le mammifère le braconné du monde, a été menacé d’extinction parce que ses écailles sont populaires en médecine traditionnelle asiatique.

Un homme arrêté en Israël attend sa déportation en Thaïlande après que sa photo de chasse diffusée sur les réseaux sociaux ait conduit à la saisie de plusieurs objets de la faune à son domicile, y compris des carcasses de renard, de chacal et de mangouste.

Le secrétaire général d’Interpol, Juergen Stock, a déclaré que l’opération illustre «comment les groupes de trafiquants d’espèces sauvages utilisent les mêmes routes que les criminels impliqués dans d’autres crimes — souvent l’évasion fiscale, la corruption, le blanchiment d’argent et les crimes violents».

Les renseignements sur les enquêtes criminelles ont été recueillis avant l’opération et coordonnés par Interpol et l’Organisation mondiale des douanes, pour aider à cibler des points chauds spécifiques, y compris les points frontaliers terrestres et aéroportuaires et les parcs animaliers.