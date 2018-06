La prévention de la violence doit être une responsabilité individuelle et collective au Québec.

C’est du moins ce que suggère le titre du rapport du directeur national de santé publique, Horacio Arruda, qui a été rendu public mercredi.

Cette huitième édition du document conclut notamment que pour prévenir la violence, il faut agir le plus précocement possible. Les premiers stades de la vie seraient effectivement les plus susceptibles de produire des effets néfastes à plus long terme.

Le rapport souligne à cet égard qu’en 2016, un Québécois sur quatre déclarait avoir vécu une première expérience de violence avant l’âge de 16 ans.

Selon M. Harruda, au cours des dernières années, plusieurs initiatives ont été déployées au Québec en vue de prévenir la violence, et celles-ci ont contribué à mieux lutter contre ce phénomène, notamment du côté de la maltraitance envers les enfants et de la violence conjugale. Le directeur national de santé publique ajoute qu’il reste cependant encore beaucoup de travail à faire.

Parmi les stratégies proposées pour mieux prévenir la violence, le rapport recommande de mieux outiller les parents, les enfants et les jeunes; d’agir à l’échelle des communautés et de l’ensemble de la société; et d’assurer des services destinés aux victimes, mais aussi aux auteurs de violence. Il suggère également de miser sur les lois, les politiques et les initiatives existantes; ainsi que de recueillir des données sur le problème pour en suivre l’évolution et soutenir la planification des actions.

Ce nouveau document vise à sensibiliser les décideurs, les acteurs du réseau de la santé et des services sociaux, leurs partenaires ainsi que l’ensemble de la population québécoise à la violence et aux moyens à déployer pour la prévenir.