QUÉBEC — Le tireur de la grande mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, n’est pas un monstre, selon son père qui a lu une déclaration jeudi au palais de justice de Québec, soulignant que personne n’est à l’abri de la maladie mentale.

Raymond Bissonnette a commencé sa déclaration en exprimant toute sa compassion pour les victimes de la tuerie et leurs proches. Avec son épouse à ses côtés, Manon Marchand, il dit avoir vu leur grande tristesse.

Il a indiqué comprendre que rien ne pourra changer les perceptions à l’égard de son fils, mais que les témoignages des experts sont venus expliquer les causes probables de son geste, notamment la terrible intimidation qu’il a subie pendant des années.

Il estime que la Couronne a banalisé la souffrance causée par l’intimidation.

Selon lui, une «intimidation débridée» est une cause de troubles de santé mentale.

Raymond Bissonnette s’est dit malheureux que lui et son épouse n’aient pas pu détecter les problèmes de santé mentale dont souffrait leur fils, pas plus que les professionnels de la santé qu’il a consultés.

Tout cet aspect a été occulté par les procureurs de la Couronne, a-t-il dit. Ils ont plutôt tenté de démoniser son fils pour obtenir la peine maximale de 150 ans de prison.

Une décision qui fait plutôt foi d’une volonté politique que juridique, déplore l’homme.

La maladie mentale fait des victimes partout et personne n’est à l’abri, a-t-il tenu à souligner.

Les parents n’ont pas pris de questions de la part des journalistes.

Le juge prononcera la peine d’Alexandre Bissonnette le 29 octobre prochain. Le jeune homme de 28 ans a plaidé coupable en mars à toutes les accusations déposées contre lui pour les crimes commis en janvier 2017, soit six chefs de meurtre prémédité et six chefs de tentatives de meurtre.