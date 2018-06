TORONTO — Pour la première fois de son histoire, le «Toronto Star» a nommé une femme à la tête de sa salle de rédaction.

En vertu de la nomination annoncée jeudi, Irene Gentle devient immédiatement rédactrice en chef du quotidien, en remplacement de Michael Cooke. Ce dernier avait annoncé plus tôt cette année qu’il prendrait sa retraite en juin.

Mme Gentle était la directrice de rédaction du quotidien depuis juin 2016. Elle s’est jointe au «Star» en 2011 en tant que responsable de la section des affaires, puis a été nommée directrice de rédaction adjointe et responsable de la section municipale en 2012.

Avant de passer au «Toronto Star», Mme Gentle travaillait au «Hamilton Spectator».

Le «Star» et le «Spectator» sont des propriétés de l’éditeur Torstar, qui détient aussi d’autres quotidiens et journaux communautaires en Ontario, en plus d’une participation majoritaire dans VerticalScope.

Torstar détient en outre un investissement dans La Presse canadienne dans le cadre d’une entente conjointe avec une filiale du quotidien «The Globe and Mail» et de la société mère du quotidien montréalais «La Presse».

Entreprise dans cette dépêche: (TSX:TS.B)