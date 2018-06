OTTAWA — Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, aura une rencontre vendredi avec des économistes du secteur privé — une séance de consultation inusitée qui s’ajoute aux deux réunions semestrielles habituelles.

Cette rencontre, tenue à Toronto, survient dans un climat d’incertitude économique croissant: les négociations sont ardues pour le renouvellement de l’Accord de libre-échange nord-américain, les réformes fiscales américaines malmènent la compétitivité des entreprises canadiennes, et une escalade de tarifs douaniers est possible avec le principal partenaire commercial du Canada.

Le ministre fédéral des Finances sonde habituellement le coeur d’économistes du secteur privé avant la rédaction de son budget du printemps et à la veille de son énoncé économique de l’automne.

Mais au cabinet de M. Morneau, on indique que le ministre souhaite demeurer à l’affût en consultant plus régulièrement des experts — habituellement des économistes de grandes institutions financières, d’organisations patronales, d’universités et de groupes de réflexion.

Le porte-parole Daniel Lauzon explique que la rencontre de vendredi n’est pas liée à un événement particulier de l’actualité économique: elle s’inscrit plutôt dans la tournée que mène M. Morneau pour entendre les points de vue de l’industrie sur la compétitivité des entreprises canadiennes. Cette tournée de consultations devrait se poursuivre jusqu’à l’automne.

M. Lauzon a précisé que la rencontre de vendredi sera plus informelle — sans séance de photos ni point de presse.