Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Scheer et le Québec

Le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, présente lundi une annonce concernant le Québec.

Couillard à Washington

Le premier ministre du Québec Philippe Couillard se rend mardi à Washington afin de «sensibiliser les principaux influenceurs sur l’impact économique concret des décisions américaines». Il se rendra ensuite à New York où il se verra remettre jeudi la plus haute distinction décernée par la Foreign Policy Association.

SAQ

Le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ dévoilera dans la nuit de dimanche à lundi les résultats du vote sur le mandat de grève de six jours. Les négociations achoppent principalement sur des clauses non salariales touchant les horaires de fin de semaine relatifs à la conciliation travail-famille et la précarité des employés à temps partiel.

Centrale des syndicats du Québec

La Centrale des syndicats du Québec tient son 42e congrès de lundi à jeudi. Les congressistes se pencheront sur les priorités et les stratégies qui guideront son action au cours des trois prochaines années.

Sommet de l’Union africaine

Plus de 40 dirigeants africains participeront à compter de lundi au 31e sommet ordinaire de l’Union africaine qui se déroulera à Nouakchott, en Mauritanie. La rencontre pourrait sceller le sort de l’actuelle secrétaire générale de la Francophonie Michaëlle Jean puisque le Rwanda compte profiter de l’occasion pour promouvoir la candidature de sa ministre des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo à la tête de l’organisation.

Céline Dion

La diva québécoise présente mardi le premier spectacle de sa tournée asiatique au Tokyo Dome, dans la capitale japonaise. Cette série de spectacles prendra fin à Bangkok en Thaïlande, le 23 juillet. Elle doit ensuite présenter des concerts en Océanie du 27 juillet au 14 août.

FIJM

Le 39e Festival international de jazz de Montréal amorce officiellement jeudi sa programmation, même si deux concerts, dont celui de Charlotte Gainsbourg au Mtelus, auront été présentés la veille.

Joueurs autonomes

Les différents clubs peuvent commencer à partir de dimanche à annoncer les contrats qu’ils ont accordés à des joueurs autonomes. La principale question: où jouera le centre-étoile des Islanders de New York John Tavares au cours de la prochaine saison ?