MONTRÉAL — Le principal suspect du meurtre d’une vieille dame de Laval aurait été aperçu dans une station de métro avec un individu.

C’est ce qu’indique la police de Laval lundi sur son compte Twitter, ajoutant que son enquête progresse.

Christophe Oliviera aurait quitté ladite station de métro avec cet homme qui portait une casquette noire et bleue.

Oliviera avait d’abord été aperçu samedi vers 14 h à la station de métro Cartier. Selon Catherine Major, sergente aux affaires publiques à la police de Laval, l’individu âgé de 31 ans se dirigeait alors vers Montréal. Il portait une barbe et était vêtu d’une camisole et d’un pantalon noirs.

Christophe Oliviera, toujours en fuite, est soupçonné d’avoir tué une femme de 71 ans résidant sur l’avenue du Pacifique, dans le quartier Laval-des-Rapides.

Les policiers disent avoir reçu un appel samedi vers 14 h 30 leur signalant la possibilité d’un cas d’homicide.

En arrivant sur les lieux, ils ont rapidement découvert la femme gisant à l’extérieur qui portait des traces de violence. Sa mort a été constatée sur place.

L’homicide se serait produit à l’intérieur de la résidence.

La victime et le suspect se connaissaient et habitaient ensemble.

Christophe Oliviera mesure 1,83 m, pèse 90 kilos, a les cheveux noirs et les yeux bruns. Il est connu des policiers pour des actes de violence. Les policiers ignorent s’il est armé.

Il arbore plusieurs tatouages sur le cou, le dos et la poitrine, ainsi qu’un tatouage représentant une étoile sur la main gauche et un autre avec une tête-de-mort et un livre sur le bras gauche. Il a une cicatrice au visage du côté droit.

«Nos recherches sont dirigées vers Montréal et Laval, indique la sergente Major. On n’exclut pas la possibilité qu’il soit revenu sur notre territoire.»

Toute personne ayant des informations permettant de localiser le suspect est priée de composer le 9-1-1.