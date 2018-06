Un personnage d’envergure historique nous quitte aujourd’hui. Le Québec de 2018 doit beaucoup à Paul Gérin-Lajoie, il aura marqué son époque et notre histoire. Au nom des Québécoises et des Québécois, j’offre mes plus sincères condoléances à sa famille. #Assnat #PolQc

— Philippe Couillard (@phcouillard) June 25, 2018