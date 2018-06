Le mystère planait encore lundi après-midi quant à savoir si les grutiers du Québec, en grève illégale depuis plus d’une semaine, se présenteront aux chantiers mardi matin, lendemain de jour férié.

Jeudi soir dernier, le Tribunal administratif du travail a ordonné aux grutiers de rentrer au travail.

Et tant la FTQ-Construction que le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction ont fait savoir aux grutiers syndiqués au sein de leur section locale respective qu’ils devaient «cesser immédiatement toute grève ou ralentissement de travail» et qu’ils étaient «dans l’obligation d’offrir immédiatement leur prestation normale et habituelle de travail», en vertu de ce jugement.

Sauf que les grutiers ne les ont pas écoutés et qu’ils s’étaient encore une fois absentés des chantiers vendredi. Et l’on ignore s’ils se plieront finalement au jugement du Tribunal mardi.

La grève s’était généralisée à l’ensemble des chantiers du Québec le lundi 18 juin, mais dès le jeudi précédent, les grutiers s’étaient absentés du chantier du nouveau pont Champlain, à Montréal.

Les grutiers protestent ainsi contre les modifications qui ont été apportées à leur formation.