LAVAL, Qc — L’entrepreneur Tony Accurso a été reconnu coupable de fraude, de corruption, de complot et d’abus de confiance par un jury, lundi, au terme de son procès qui s’est déroulé à Laval au cours des derniers mois.

L’homme d’affaires de 66 ans faisait face à cinq chefs d’accusation: deux accusations de complot, une de fraude de plus de 5000 $, une d’abus de confiance par un fonctionnaire public et une d’actes de corruption dans les affaires municipales.

M. Accurso est demeuré impassible lorsqu’il a appris le verdict, en fin d’après-midi. Les jurés en sont venus à cette conclusion au septième jour de leurs délibérations.

Le juge James Brunton, de la Cour supérieure, a d’ailleurs remercié les cinq femmes et six hommes pour «l’attention et la concentration» qu’ils ont apportées à cette cause.

Il les a également remerciés «au nom de toute la société québécoise et canadienne» d’avoir ainsi rempli le devoir civique le plus important, avec le droit de vote, qu’un citoyen est appelé à remplir.

Les observations sur la peine se tiendront jeudi.

La Couronne prétendait que M. Accurso avait participé à un système de ristournes sur des contrats de construction à Laval. Lors de son procès, il a fermement nié toute implication. L’accusé avait assuré qu’il n’était pas au courant du système en place.

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Richard Rougeau, s’est réjoui de la décision des jurés.

«Évidemment, c’est un accomplissement», a-t-il déclaré au palais de justice de Laval.

«On est particulièrement satisfaits du résultat, ce sont des dossiers difficiles, ce sont des dossiers prenants.»

Il s’agit du deuxième procès de Tony Accuso dans cette affaire; le premier avait dû avorter en raison d’une situation problématique avec une jurée. En novembre dernier, à la toute fin du processus, une jurée avait raconté avoir reçu les confidences de son oncle, qui avait travaillé pour un témoin important du procès, Marc Gendron.

Le juge Brunton avait conclu que le procès n’était «pas viable».

Les démarches du deuxième procès avaient commencé en mai.

Dans un autre dossier, Tony Accurso avait été acquitté face à une accusation d’abus de confiance, en février dernier. Il était accusé d’avoir offert des voyages et remis un chèque de 300 000 $ à l’ex-maire de Mascouche Richard Marcotte afin d’obtenir des contrats pour son entreprise.