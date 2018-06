CALGARY — L’acquisition par le gouvernement fédéral du pipeline Trans Mountain fera grimper considérablement le déficit l’an prochain, prédit une étude réalisée par un groupe de recherche sur l’énergie durable.

Selon l’étude de l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis, l’achat des actifs de Kinder Morgan Canada, ainsi que les coûts de planification et de construction, entraîneront des dépenses imprévues de 6,5 milliards $ pour l’exercice 2018-2019.

Les auteurs de l’étude, Tom Sanzillo et Kathy Hipple, font valoir que d’ici à ce qu’Ottawa donne des détails sur la comptabilité des dépenses, il est possible que la transaction fasse grimper de 36 pour cent le déficit prévu de 18,1 milliards $.

Le gouvernement fédéral a accepté d’acheter la canalisation, le projet d’expansion et les terminaux de Kinder Morgan Canada pour 4,5 milliards $ après que l’entreprise a menacé d’abandonner le projet d’expansion de Trans Mountain.

Le gouvernement a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de rester le propriétaire de Trans Mountain à long terme et qu’il cherchait des acheteurs, notamment auprès des communautés autochtones, des caisses de retraite et du gouvernement de l’Alberta.

Le projet d’expansion de Trans Mountain a fait l’objet d’une opposition importante en raison des préoccupations liées aux déversements d’hydrocarbures, à la circulation des pétroliers et à l’augmentation de la production de sables bitumineux.