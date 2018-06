TORONTO — Doug Ford deviendra officiellement le premier ministre de l’Ontario, vendredi, et il invite les Ontariens à assister à l’événement.

Une cérémonie aura lieu sur les marches de l’assemblée législative de la province après l’assermentation du chef progressiste-conservateur et de son cabinet, à l’intérieur de l’édifice.

Bien que la partie à l’intérieur de Queen’s Park soit fermée au public, l’événement extérieur sera ouvert à tous. Devant le public, Doug Ford répétera son serment d’allégeance et livrera un discours.

M. Ford a été élu avec un gouvernement majoritaire plus tôt ce mois-ci, et il n’a pas encore donné de détails sur son prochain cabinet.

Il a toutefois déjà procédé à d’autres annonces, notamment quant à sa volonté d’éliminer le plus vite possible le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre.

Il a aussi décrété un gel d’embauche dans la fonction publique et ordonné que toutes dépenses discrétionnaires soient suspendues.