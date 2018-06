JASPER, Alb. — Des dizaines de personnes ont été secourues en hélicoptère dans les montagnes du Parc national Jasper après s’être retrouvées coincées là-haut en raison d’une panne de courant qui avait interrompu les activités du tramway.

Quelque 160 personnes, dont 10 employés, sont restées prises lundi après-midi, soit au haut des montagnes de Whistler, soit dans le tramway lui-même.

Les autorités disent avoir pu utiliser une source auxiliaire d’énergie pour transporter les gens qui étaient dans le tramway jusqu’en haut.

Ski Marmot, l’exploitant du tramway, a ensuite utilisé deux hélicoptères pour ramener les gens en bas.

Certaines personnes ont pu quitter les montagnes lundi soir, et d’autres ont dû attendre à mardi matin — elles avaient passé la nuit dans un édifice au sommet des montagnes.

Le Skytram de Jasper est décrit comme le plus haut et le plus long tramway aérien au Canada.

«Nous avons eu une tempête qui a surgi», a expliqué Brian Rode, le vice-président des ventes et du marketing. «Avec ces rafales et ces vents, nous avons eu des surtensions et des pointes de tension dans la ville.»

«Cela a affecté et a frappé l’un de nos panneaux de circuit… et cela a amené le Skytram à s’arrêter», a-t-il ajouté.

Personne n’a été blessé, mais l’entreprise mènera une enquête pour déterminer ce qui s’est passé et ce qui pourrait être fait pour que cela ne se reproduise pas.

Le Skytram, qui a été construit en 1964, demeure fermé.

Ski Marmot espère rouvrir son attraction touristique à temps pour la longue fin de semaine de la fête du Canada.