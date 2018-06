Le gouvernement Couillard a présenté mercredi sa Stratégie québécoise de l’eau, un vaste programme prévoyant des investissements de 550M$ sur cinq ans, dont 350M$ sont des ajouts répartis entre différents ministères provenant des budgets 2017 et 2018.

Au premier chef, la Stratégie vise à améliorer et à assurer la qualité de l’eau et son accessibilité. Elle cible particulièrement les eaux souterraines, les puits, mais aussi les installations de traitement de l’eau potable et des eaux usées des municipalités, ainsi que les pratiques agricoles.

Les efforts porteront également sur la protection et la restauration des milieux aquatiques et les espèces qui y habitent et le contrôle des espèces et plantes envahissantes.

Parmi les autres objectifs visés, le plan stratégique entend améliorer la gestion des risques, notamment ceux reliés aux changements climatiques et aux événements météorologiques extrêmes.

La ministre de l’Environnement, Isabelle Melançon, a toutefois placé des limites très claires lorsqu’interrogée sur le volet de l’exploitation économique de l’eau, fermant la porte à l’idée d’exporter de l’eau en vrac.

Plusieurs autres mesures visent la protection de la ressource à long terme et tournent autour de la sensibilisation, de la recherche et de la collaboration entre divers ministères impliqués.

Un Conseil québécois de l’eau sera mis sur pied et celui-ci sera surtout composé de citoyens. Une de ses premières missions sera de se pencher sur la question des plastiques à usage unique, un des nombreux fléaux auxquels les plans d’eau sont confrontés.

RPEP: appel au dialogue

La ministre Melançon a profité de l’occasion pour inviter les municipalités à reprendre le dialogue sur le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP).

Plusieurs municipalités se sont tournées vers les tribunaux pour forcer Québec à allonger les distances en surface et sous terre où les forages sont permis.

Le ministère des Ressources naturelles a récemment allongé ces distances dans ses nouveaux règlements, mais de nombreuses municipalités les jugent toujours insuffisantes. Ces règlements font encore l’objet de consultations et la ministre estime que les municipalités devraient en profiter pour faire valoir leur point de vue.

Celles-ci veulent toutefois des normes plus sévères dans le RPEP lui-même, mais Mme Melançon a fait valoir qu’une ville qui ferait la démonstration que des distances plus grandes seraient requises dans son cas pourraient les obtenir en vertu des règlements existants.