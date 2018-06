OTTAWA — Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, sera de passage à Trois-Rivières jeudi et vendredi. Il s’agira de sa deuxième présence au Québec en moins d’une semaine. Il avait participé dimanche au défilé de la Fête nationale à Montréal.

M. Singh a été critiqué la semaine dernière après le piètre résultat obtenu par son parti lors de l’élection partielle dans Chicoutimi-Le Fjord, une circonscription détenue par un néo-démocrate après la vague orange de 2011.

Le candidat du NPD Éric Dubois n’a récolté que 8,6 pour cent du vote lors de l’élection complémentaire, loin derrière ses adversaires conservateurs et libéraux. Ce résultat a eu l’effet d’une douche froide au sein du parti. Deux ex-députés sont même allés jusqu’à mettre en doute le leadership de Jagmeet Singh publiquement.

Le chef néo-démocrate a donc promis d’être plus présent et visible au Québec. Il assistera au FestiVoix jeudi soir, puis visitera vendredi le port de Trois-Rivières, rencontrera des organismes à but non lucratif, se promènera sur la rue des Forges et se rendra à la basilique Notre-Dame-du-Cap.

Son message sera celui de la justice pour les travailleurs, a indiqué son porte-parole, James Smith, en faisant référence aux employés de Sears dont le fonds de pension a fondu avec la fermeture des magasins, incluant celui Trois-Rivières, en début d’année.