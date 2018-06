QUÉBEC — La prime annuelle maximale du régime public québécois d’assurance médicaments passera de 667 à 616 $.

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, affirme que cette baisse a été rendue possible par les nouvelles ententes conclues avec des fabricants de médicaments.

Sur les 3,6 millions de Québécois couverts par le régime public d’assurance médicaments, 2,2 millions profiteront de cette diminution de la prime maximale, payable lors de la production de leur déclaration de revenus.

La prime annuelle, perçue par Revenu Québec, est établie selon le revenu et la situation d’une famille, et non les médicaments achetés. Un peu moins de 40 pour cent des assurés n’en paient aucune.

La couverture de la RAMQ est seulement offerte aux personnes qui ne peuvent pas profiter d’un régime privé.