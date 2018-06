Ottawa investira 9M$ sur trois ans pour accroître le soutien communautaire destiné aux jeunes Canadiens noirs.

La ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, en a fait l’annonce vendredi matin à Montréal, conjointement avec trois autres ministres du gouvernement fédéral, lors d’activités tenues à divers endroits au pays.

Cet investissement vise à renforcer l’autonomie des jeunes Noirs en mettant en valeur l’histoire, la culture et l’identité de la communauté noire, à les aider à acquérir des compétences de chef de file et à les inciter à participer à la vie de leur collectivité.

Les fonds seront également destinés à des projets de lutte à la discrimination.

«Nous savons que le Canada est un pays accueillant et diversifié, mais nous savons aussi qu’il nous reste beaucoup de travail à accomplir en vue d’atteindre une véritable équité pour tous. En présentant ce nouvel appui pour des projets destinés aux jeunes Canadiens noirs, notre gouvernement s’efforce de bâtir un avenir plus prospère et inclusif pour tous les Canadiens», a indiqué Mélanie Joly.

Cette aide financière, gérée par Patrimoine canadien, fait partie d’une enveloppe de 19M$ prévue dans le budget 2018.

Les 10M$ restants seront attribués à l’Agence de la santé publique du Canada pour faire avancer la recherche à l’appui de programmes en santé mentale mieux adaptés à la culture des Canadiens noirs.

Au Canada, la population noire est le troisième plus important groupe de minorités visibles qui comptait, en 2016, 1,2 million de personnes.