MONTRÉAL — La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour retrouver un homme qui est considéré dangereux et qui pourrait se trouver dans la région de Sept-Îles.

Samuel Cody-Jourdain, 29 ans, de Maliotenam, est recherché sous mandat d’arrestation pour 16 chefs d’accusation dont vol qualifié, séquestration, avoir proféré des menaces, agression armée, avoir braqué une arme à feu, possession d’arme dans un dessein dangereux, utilisation négligente d’une arme à feu et possession d’arme à feu prohibée.

Selon les policiers, les événements sont survenus le 22 juin dernier à Sept-Îles. Le suspect aurait pointé une arme en direction de deux personnes et aurait ouvert le feu à proximité des victimes, sans toutefois les atteindre. Il aurait aussi frappé l’une des victimes en plus de les voler et de les menacer.

Samuel Cody-Jourdain mesure 1,71 m (5 pi 6 po) et pèse 74 kilos (163 lbs).

Il a les cheveux bruns et les yeux bruns.

Puisqu’il est considéré dangereux, la police conseille de ne pas l’approcher.

La SQ demande aux personnes qui l’aperçoivent de communiquer aussitôt avec la police au 9-1-1 ou au 310-4141.