Le plus long conflit de travail qui a cours présentement, au Québec, en est cette semaine à une durée de deux ans.

Cela fait effectivement deux ans que les travailleurs du concessionnaire automobile Bérubé Chevrolet Cadillac Buick GMC, à Rivière-du-Loup, ont été mis en lock-out par la direction.

Les salariés sont membres d’un syndicat affilié à la Centrale des syndicats démocratiques, la CSD­. Ils étaient 13 au départ; ils sont aujourd’hui 10, puisque trois ont depuis quitté, a précisé au cours d’une entrevue avec La Presse canadienne, mardi, le président de la CSD, Luc Vachon.

Les négociations ont longtemps eu cours, en conciliation, mais il n’y a pas eu d’échanges depuis plus d’un mois, a précisé le dirigeant syndical.

M. Vachon rapporte que le moral des lock-outés est bon, malgré tout. Comme il s’agit d’un lock-out, et non d’une grève, les travailleurs se disent que les décisions qu’ils peuvent prendre pour mettre fin au conflit de travail sont limitées. Et, après deux ans de lock-out, ils tiennent à en sortir la tête haute, a-t-il souligné.