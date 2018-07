Un transformateur d’Hydro-Québec de 735 000 volts a causé un incendie dans un poste situé sur le boulevard Bastien, à Québec, mercredi matin.

Les équipes d’Hydro-Québec s’affairaient en mi-journée à sécuriser le site afin de permettre aux pompiers d’intervenir, a indiqué une porte-parole d’Hydro-Québec, Julie Malo-Sauvé.

Des mesures de sécurisation du réseau sont prises afin de restreindre la zone qui peut être touchée par l’incendie, ajoute-t-elle.

L’incendie s’est déclaré dans un poste de transformation, où se trouvent d’autres transformateurs et d’autres équipements d’Hydro-Québec.

Aucun détail n’est connu quant aux causes de l’incident pour l’instant; on ignore donc si la chaleur aurait pu être en cause.

On ne dénombre aucun blessé et l’incident n’a pas causé de panne chez les clients résidentiels d’Hydro, précise-t-on. Une vingtaine de personnes travaillaient dans le bureau du poste de transformation, mais personne ne se trouvait près du transformateur au moment de l’incident.

Selon Mme Malo-Sauvé, un tel incendie demeure un incident très rare.

Il est par ailleurs trop tôt pour déterminer si l’incendie provoquera des dommages sur l’environnement.

«C’est sûr qu’on n’a pas encore tous les détails, a dit Mme Malo-Sauvé. Par contre, on a la confirmation qu’il n’y a pas de substance de BPC (biphényles polychlorés) dans le transformateur, donc à ce niveau-là, c’est un point positif pour l’environnement. Pour plus de détails, on va devoir attendre d’avoir plus d’information.»

Un transformateur a plusieurs fonctions qui permettent de contrôler le mouvement de l’énergie. Il sert à transformer les niveaux de tension pour les amener jusqu’au réseau de distribution à partir duquel les clients reçoivent l’énergie.