OTTAWA — Une Salvadorienne et ses deux filles qui ont fui leur pays après avoir apparemment été victimes de viol et d’extorsion aux mains du tristement célèbre gang MS-13 ont lancé une contestation juridique de l’accord Canada-États-Unis sur les tiers pays sûrs.

Le trio est arrivé au Canada par le biais des États-Unis en juillet 2017 en quête de protection des réfugiés, mais a été jugé inadmissible en vertu de l’accord, qui stipule que les demandeurs d’asile doivent présenter une demande dans le premier pays «sûr» où ils arrivent.

La femme, dont le nom est protégé par une interdiction de publication, demande à la Cour fédérale un contrôle judiciaire de cette décision, craignant que les États-Unis ne l’expulsent, elle et sa famille, vers le Salvador, selon les documents judiciaires.

Si cela se produit, elle craint d’être de nouveau victimisée par MS-13.

Amnistie internationale, le Conseil canadien pour les réfugiés et le Conseil canadien des Églises — qui dénoncent tous depuis longtemps l’Entente sur les tiers pays sûrs, ou STCA — interviennent dans l’affaire pour faire valoir que l’accord contrevient à certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés.

«En renvoyant des demandeurs d’asile aux États-Unis et en les exposant à un risque sérieux de détention et de refoulement arbitraires et prolongés (expulsion), le Canada viole leurs droits garantis par la Charte, plaident les demandeurs dans des documents judiciaires. (La femme) et ses filles ont été confrontées aux mêmes risques lorsqu’elles ont demandé l’asile au Canada et ont été refusées en vertu de la STCA, et un grand nombre d’autres demandeurs d’asile sont empêchés d’entrer au Canada par la STCA.»

Des centaines de pages de documents déposés devant la Cour fédérale détaillent le cas de la femme et comprennent des affidavits d’experts en droit des réfugiés, des études, des rapports et des coupures de presse expliquant les risques croissants auxquels sont confrontés les demandeurs d’asile aux États-Unis. Plusieurs de ces risques sont attribués aux décrets adoptés par l’administration Trump dans le cadre d’un effort continu pour sévir contre les immigrants illégaux.

Dans son affidavit, la femme — identifiée seulement comme ABC — dit que sa famille a été ciblée par MS-13 quand son mari a aidé la police à identifier un membre du gang qui avait assassiné son frère en 1993.

Il a fui au Canada en 2005, mais on lui a refusé la protection des réfugiés parce que, à l’adolescence, il avait été associé à un mouvement de libération nationale considéré par le Canada comme une organisation terroriste. Il fait appel de cette décision.

Pendant ce temps, laissée seule avec ses filles au Salvador, ABC affirme qu’elle a fait face à des menaces constantes de membres de gangs exigeant de savoir où était son mari. Elle prétend qu’ils ont régulièrement suivi ses filles à la maison et assassiné son propriétaire.

En avril 2013, elle allègue que des membres du gang sont entrés chez elle par effraction, l’ont violée puis volée, menaçant de tuer ses filles si elle allait à la police. Elle prétend que sa plus jeune fille est née à la suite du viol.

Elle a finalement décidé de s’enfuir en novembre 2016 après que des membres du gang l’eurent apparemment menacée avec une arme, en plus de lui donner 24 heures pour leur remettre une somme d’argent qu’elle n’avait pas.

Elle a pris ses deux plus jeunes filles, laissant derrière elle deux enfants adultes, et entamé un voyage périlleux à travers le Mexique jusqu’au Texas. Après avoir passé quelques semaines dans sa famille au Mississippi, elle a finalement tenté d’entrer au Canada à un poste frontalier entre New York et l’Ontario, espérant retrouver son mari, qui demeure au Canada en attendant l’issue de son appel.

La femme a alors été informée qu’elle serait jugée inadmissible, en vertu de l’entente sur les tiers pays sûrs. Elle est retournée aux États-Unis pendant quelques mois pour demander un avis juridique et, en juillet 2015, elle a de nouveau tenté de traverser la frontière canado-américaine. Elle a été jugée inadmissible et a déposé une plainte en justice.

La femme, qui a été autorisée à rester au Canada avec ses filles en attendant l’issue de sa contestation, dit avoir reçu un avis juridique selon lequel sa demande de statut de réfugié aux États-Unis serait probablement rejetée et elle craint d’être expulsée vers le Salvador.

Dans sa réponse, le gouvernement canadien soutient que son dossier est sans mérite, notant qu’elle n’a pas présenté de demande d’asile aux États-Unis, où elle aurait plusieurs recours juridiques. Le gouvernement réfute également l’affirmation selon laquelle l’accord viole la charte.

Une audience de trois jours doit avoir lieu à Toronto à compter du 21 janvier prochain.