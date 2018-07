MONTRÉAL — Face à ce qu’ils voient comme un manque d’empressement du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, à renouveler leur entente, les dentistes du Québec pourraient bientôt se retirer du régime public de soins dentaires.

L’entente liant le gouvernement et les dentistes est échue depuis le 1er avril 2015.

Le président de l’Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ), Serge Langlois, a indiqué que les membres demanderont leur retrait du régime public si une nouvelle entente n’intervient pas d’ici le 26 juillet.

Le régime public de soins dentaires couvre les soins rendus aux enfants de moins de 10 ans ainsi qu’aux prestataires d’une aide financière de dernier recours.

L’Association estime qu’après neuf rencontres et de très nombreux échanges et discussions avec divers représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux au cours de la dernière année, «force est de constater que le MSSS n’a fait preuve d’aucune volonté réelle d’avancement».

Les dentistes accusent le ministre Barrette de maintenir des «exigences irréalistes», de tenter d’imposer des «reculs historiques» et de refuser de mettre en place les conditions essentielles à une négociation sérieuse pouvant mener à une nouvelle entente.

M. Langlois déplore notamment la remise en question de certains acquis, dont le fait que l’entente avec l’ACDQ concernant le régime public tienne compte des frais d’exploitation des cabinets dentaires.

«Avec ce qu’on nous a présenté, les dentistes se retrouvent avec une baisse de rémunération, et quand on renouvelle une entente, ce n’est évidemment pas pour avoir une baisse de rémunération», a souligné M. Langlois, en entrevue avec La Presse canadienne.

M. Langlois admet souhaiter que le dossier se règle avant la prochaine élection.

«On ne voudrait pas recommencer avec un nouveau gouvernement ou avec des gens nouveaux en poste, reprendre notre dossier à zéro. Donc on souhaiterait qu’avec la connaissance que les gens du ministère ont de ce programme-là, qu’on puisse renouveler cette entente-là dans ce délai-là.»

Le président de l’ACDQ rappelle par ailleurs que même si les dentistes cessent de participer au régime public, les patients en situation d’urgence seront quand même traités.