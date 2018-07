QUÉBEC — Le Québec obtient de l’aide afin de faire face aux nombreux incendies de forêt qui font rage dans la province.

Ainsi, 163 pompiers forestiers provenant du Nouveau-Brunswick, de l’Alberta, du Maine, du New Hampshire et du Massachusetts se joignent aux 400 pompiers forestiers de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). À ces ressources, s’ajoutent un avion d’aéropointage en provenance de l’Alberta et un avion-citerne de Terre-Neuve-et-Labrador. Les renforts seront déployés un peu partout, là où les ressources manquent, dans le but de procéder le plus rapidement possible à l’extinction des incendies.

Cet ajout permettra d’alléger le fardeau des pompiers du Québec. Josée Poitras, agente à la prévention et à l’information à la SOPFEU, a précisé que 89 incendies avaient nécessité une intervention en juin. Actuellement, 35 incendies sont en activité, dont 15 en zone de protection intensive.

Mme Poitras a mentionné que certains de ces feux étaient attribuables à des causes humaines. La foudre qui s’est amenée lors de la récente période de canicule a aussi causé des incendies.

Jusqu’à maintenant cette année, la SOPFEU est intervenue sur 326 incendies dans l’ensemble du Québec. On dépasse donc la moyenne saisonnière de 269 feux qui a été enregistrée au cours des dix dernières années.