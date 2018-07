MONTRÉAL — Silencieux depuis le début de la controverse entourant son spectacle «SLAV» qui était présenté dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal (FIJM), Robert Lepage a réagi, vendredi, aux nombreuses critiques.

Dans un communiqué, Robert Lepage dénonce «l’affligeant discours d’intolérance» et parle d’un «coup porté à la liberté d’expression artistique».

Il ajoute que le spectacle serait toujours présenté, s’il n’en tenait qu’à lui.

Le metteur en scène reconnaît «que tout nouveau spectacle comporte son lot de maladresses, de ratés et de mauvais choix», mais, selon lui, le théâtre est un art qui évolue, notamment au contact du public, et qu’il est possible de «corriger le tir au fil des représentations». Or, «SLAV» a été annulé après trois représentations déplore-t-il.

«SLAV» est au coeur d’une controverse, alors que de nombreuses voix se sont élevées contre la présentation du spectacle qui représente, estiment-elles, une appropriation raciste de la culture noire.

Le musicien afro-américain Moses Sumney s’est notamment retiré du FIJM, mardi, en raison de la présence du spectacle au sein de la programmation. M. Sumney reprochait au spectacle d’être dirigé par un homme blanc (Robert Lepage) et qu’une chanteuse blanche (Betty Bonifassi) y interprète des chansons composées par des esclaves afro-américains. Le Californien de 28 ans avait indiqué sur Twitter qu’il ne pouvait présenter sa musique au Festival en bonne conscience après avoir appris que celui-ci continuait à défendre son événement publiquement.

Le Festival international de jazz de Montréal avait ensuite annulé toutes les représentations de «SLAV».

Robert Lepage avait alors promis de réagir d’ici la fin de la semaine.

Dans sa déclaration, vendredi, le metteur en scène dit déjà avoir réalisé des spectacles qui portaient sur des injustices subies par des groupes culturels spécifiques, mais dont les acteurs n’étaient pas issus.

«Ces spectacles ont été joués partout à travers le monde, devant les publics les plus divers, sans jamais que l’on ne m’accuse d’appropriation culturelle et encore moins de racisme», constate-t-il.

M. Lepage ajoute que le théâtre repose sur le principe d’interpréter d’autres personnes et que sans cela, le théâtre perd sa nature première.

«À partir du moment où il ne nous est plus permis de nous glisser dans la peau de l’autre (…) le théâtre s’en trouve dénaturé, empêché d’accomplir sa fonction première, et perd sa raison d’être», dit-il.