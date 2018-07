OTTAWA — De plus en plus de Canadiens demandent l’aide du gouvernement fédéral lorsqu’ils s’absentent du travail pour lutter contre une maladie grave — et près de quatre demandeurs sur 10 tirent le maximum de ce programme.

Le programme fédéral d’assurance-emploi offre une aide financière temporaire aux personnes incapables de travailler parce qu’elles sont malades ou blessées. Depuis 2015, les demandes de prestations pour maladie dans le cadre de ce programme atteignent des sommets jamais vus en dix ans; plus de la moitié des demandeurs admissibles reçoivent des prestations pendant 10 semaines ou plus.

Ces données, contenues dans un récent rapport déposé au Parlement, révèlent que plus de 142 000 personnes ont bénéficié de leurs prestations maximales de 15 semaines en 2017, une augmentation d’environ huit pour cent par rapport à l’année précédente.

Selon Niki Ashton, porte-parole néo-démocrate en matière d’emploi, ces chiffres démontrent qu’après 47 ans, le programme doit être mis à jour.

Un porte-parole du ministre du Développement social, Jean-Yves Duclos, a indiqué que le gouvernement avait déjà apporté des améliorations au programme de prestations de maladie, afin d’offrir aux citoyens davantage d’options pour leur retour éventuel au travail.

Dans son plus récent budget, le gouvernement libéral a accepté de permettre aux nouveaux parents et aux Canadiens qui se remettent d’une maladie de travailler tout en recevant une aide financière, sans compromettre leurs prestations d’assurance-emploi.