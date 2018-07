LAVAL, Qc — Une centaine de bénévoles se rassemblent samedi à Laval pour prêter main forte à la Fondation Maman Dion.

En présence de Thérèse Dion elle-même, ils confectionneront des sacs d’école pour plus de 1250 enfants défavorisés du Québec, en vue de la prochaine rentrée scolaire.

Ces sacs comprennent non seulement du matériel scolaire, mais aussi des certificats cadeaux.

Ils seront livrés à la fin du mois de juillet.

La Fondation Maman Dion compte sur plusieurs collaborateurs, soit Hamster, New Look, L’Aubainerie et Novalab.

La chanteuse Claudette Dion est maintenant la directrice générale de la Fondation.