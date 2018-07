QUÉBEC — À quelques semaines du lancement officiel de la campagne électorale, le Collectif pour un Québec sans pauvreté demande aux partis politiques de faire connaître leurs propositions en matière de lutte à la pauvreté.

Le Collectif a fait parvenir une lettre aux quatre formations représentées à l’Assemblée nationale, leur demandant de divulguer leurs engagements pour éradiquer la pauvreté, avant la fin du mois d’août. Les réponses obtenues seront alors dévoilées au grand public.

Une dizaine de questions leur sont posées, notamment sur le salaire minimum, le programme de revenu de base, l’aide sociale, et les pensions alimentaires.

Selon le porte-parole de l’organisme, Serge Petitclerc, la pauvreté requiert l’attention de tous les partis et exige des engagements forts et ambitieux de leur part.

Il affirme que la pauvreté hypothèque «la vie et la dignité» de près d’une personne sur 10 au Québec. Bon an, mal an, autour de 800 000 Québécois n’arrivent pas à couvrir leurs besoins de base, selon M. Petitclerc.