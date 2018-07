Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Trudeau en Lettonie et en Belgique

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau se rendra en visite officielle en Lettonie où il séjournera pendant deux jour, mardi et mercredi. Il assistera vendredi et samedi au Sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique-Nord (OTAN) dans la capitale belge. M. Trudeau entend profiter de ces occasions pour «réaffirmer l’engagement du Canada à l’égard de l’Alliance de l’OTAN et de la sécurité euro-atlantique».

Couillard au Zoofest

Le premier ministre Philippe Couillard sera l’invité du Zoofest alors qu’il donnera mardi soir une entrevue d’une heure à l’humoriste Marie-Lyne Joncas au studio Hydro-Québec du Monument national.

Australie/Canada

Le Forum de leadership économique Australie-Canada se déroulera cette semaine à Montréal. Parmi les participants, on note le ministre fédéral du Commerce international, François-Philippe Champagne, le ministre australien de l’Environnement et de l’Énergie, Josh Frydenberg, l’ex-premier ministre canadien Paul Martin ainsi que l’ex-premier ministre australien Kevin Rudd.

Taux directeur

Le gouverneur de la Banque du Canada Stephen Poloz tiendra mercredi matin une conférence de presse pour annoncer sa décision concernant son taux directeur.

Wimbledon

Le tournoi de Wimbledon, le troisième du Grand Chelem, se poursuit tout au long de la semaine. Les finales auront lieu samedi et dimanche. Milos Raonic tentera d’avancer dans le tableau masculin en affrontant Mackezie McDonald. L’autre Canadienne en lice, la spécialiste du double Gabriela Dabrowski, et sa partenaire Yifan Xu se mesureront à Vania King et à Katarina Srebotnik. Mme Dabrowksi poursuit aussi son parcours en double mixte avec Mate Pavic.

Coupe du Monde

La finale de la Coupe du monde de football se déroulera dimanche à Moscou. Auparavant, la Belgique tentera de se qualifier pour sa première finale en affrontant ses voisins français, mardi, à St-Pétersbourg. L’autre demi-finale opposera le lendemain l’Angleterre à la Croatie, à Moscou.