La députée néo-démocrate Hélène Laverdière ne sollicitera pas un troisième mandat aux prochaines élections fédérales.

L’élue de la circonscription montréalaise de Laurier-Sainte-Marie a confirmé la nouvelle sur son compte Twitter lundi matin.

Celle qui avait battu le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, en 2011 et en 2015, y soutient qu’«à 64 ans, il [sera] temps de passer le flambeau».

La porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière d’affaires étrangères précise qu’elle continuera à défendre les valeurs pour lesquelles elle s’est toujours battue.

Mme Laverdière a tenu à rassurer les électeurs de son «extraordinaire circonscription de Laurier-Sainte-Marie dont [elle est] si fière» en indiquant qu’elle terminera son deuxième mandat.

Le NPD et son chef Jagmeet Singh reçoivent peu d’appuis dans les sondages et le soutien au parti de centre gauche a décliné lors des trois plus récentes élections complémentaires tenues au Québec.

Vendredi, le député néo-démocrate ontarien David Christopherson a aussi annoncé qu’il ne serait pas candidat aux électionsdevant avoir lieu à l’automne 2019.

Hélène Laverdière a incité les gens à continuer leur participation sociale car, selon elle, collectivement, il est possible de«changer le monde».