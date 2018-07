Le groupe Hyatt Hotels rejoint la croisade menée actuellement par de grands noms de l’industrie hôtelière pour ne plus utiliser des pailles en plastiques dans ses verres. Ces accessoires de cocktails seront donc interdits dans tous ses établissements du monde.

À partir du 1er septembre, inutile de s’attendre à siroter son cocktail ou son soda avec une paille en plastique à usage unique dans les hôtels de la marque, car Hyatt a annoncé vouloir recourir à des alternatives plus durables et moins polluantes.

Le groupe hôtelier s’inscrit dans une tendance plus vaste. Lundi, le géant Starbucks a dévoilé son objectif de ne plus recourir à cet accessoire d’ici 2020 et de le remplacer par des couvercles qui suppriment le besoin en paille. Cette initiative devrait permettre d’éliminer un milliard de pailles de la surface de la Terre par an.

Mais Hyatt et Starbucks ne sont pas les seuls, Alaska Airlines et la croisiériste Royal Caribbean se sont aussi engagés à ne plus les utiliser.

Au fil des années, les pailles en plastiques sont devenues un véritable fléau pour les océans qu’elles polluent, elles présentent aussi de nombreux dangers pour la faune marine.